ザ・ローリング・ストーンズのキース・リチャーズ（82）に初ひ孫が誕生した。60年以上にわたるキャリアを誇るキースの孫で、モデルのエラ・リチャーズ（30）が長年のパートナーである写真家のサシャ・フォン・ビスマルク（31）との間に第1子を出産したことを報告している。 【写真】ひ孫ちゃんが可愛すぎる♡孫のエラはすっぴん エラはインスタグラムで第一子となる女