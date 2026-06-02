岡山県庁 岡山県は、岡山県南部健康づくりセンター（岡山市北区平田）を2027年度末で県営施設としては廃止することを決めています。その後の譲渡先が、現在指定管理を行っている「岡山県健康づくり財団」に決まりました。 県によりますと、1997年に開設したセンターでは、人間ドックやフィットネスなどが行われています。県は、民間の類似事業が広がり、公営の意義が薄れたとして、県営施設としては廃止する方