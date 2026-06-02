◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」東京ドームへ取材に向かう時、いつも思い出す。「世の中のルールは守らなくちゃダメだぞ。いつ、どこで、誰が見てるか分からないからな」。巨人元監督・高橋由伸さんの言葉だ。最寄りの水道橋駅に到着し、西口を出ると、約６メートルほどの信号機付き横断歩道がある。赤信号が長く感じ、時間に焦ってる時は葛藤する。そこで由伸氏の顔が浮かぶ。「お前もユーチューバーとして顔を出してる