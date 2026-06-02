千葉県競馬組合（船橋競馬場）は、台風６号の影響で６月３日の開催が中止となる可能性があるとして、翌日の４日に行われる若潮スプリント・Ｓ３（３歳、１２００メートル）の前売り発売を中止すると発表した。なお、６月３日の開催が中止となった場合は、同競馬場の公式ホームページに午前８時ごろ掲載される。