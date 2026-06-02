女優・尾碕真花（25）がMCを務めるポッドキャスト番組「尾碕真花のいってらっしゃい」（月曜前7・30）は2日、公式SNSを通じ、8日の配信以降番組を一時休止すると発表した。尾碕を巡っては芸能事務所「オスカープロモーション」からの退所を巡り事務所側と意見が対立している。番組公式は「毎週月曜7時半に配信している『尾碕真花のいってらっしゃい』は、6/8（月）の配信以降、しばらくのあいだお休みさせていただくことになり