俳優の小池徹平（40）が2日、大阪市内でミュージカル「ETERNITY」（8月8、9日＝大阪・東京建物BrilliaHALL箕面）の取材会を行った。韓国で24、25年に上演され大ヒットした話題作の日本版。1960年代の伝説的なグラムロックのスター、ブルードットと現代でグラムロッカーになることを夢見るカイパーの時空を超えた交錯を描く。小池は小西遼生（44）とのダブルキャストでブルードットを演じ、同作のオファーを受けてから現地