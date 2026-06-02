プライベートでも大の仲良しであるマリーマリー・えびちゃんと俳優の唐田えりかが、お酒を片手に語り合う新番組『スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか』が、BSよしもとで7日、14日の2週連続で放送される（後10：00）。【写真】初回ゲストには…ナ酒渚が登場番組では、都内にある小さな「スナックえびちゃん」を舞台に、お酒好きでもてなし上手なチーママ・えびちゃんと、なぜかいつも店にいる常連客・唐