老後不安から資産形成に励む人は多い。だが、ただ貯め込むだけでは、人生は豊かにならないのかもしれない。53歳でハロー！プロジェクトにハマり、ライブ通いで日々に張り合いを取り戻した男性。50歳で大学に入り直し、「幸福」を学び始めた男性――。50代からあえてお金を使って“好き”に踏み出した人たちは、老後への不安よりも、生きる実感を手にしていた。幸せに歳を重ねるための「散財」の効能を探った。◆53歳からファンクラ