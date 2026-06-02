俳優の村田雄浩（66）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.KORN（ブラザー・コーン、70）との2ショット写真を披露した。村田は「5月31日は…『KORN’S BOWL CLASSIC vol.9』でした〜」と書き出し、「Bro.KORNさんが主催するプロもアマも参加する楽しいボウリング大会！」と解説。コーンとの2ショット写真を公開した。コーンは23年8月に乳がんを公表。抗がん剤治療を経て左