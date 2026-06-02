「家族を何よりも大事にする」と評された人物の死が、平穏だった家庭に大きな禍根を残すことがあるようだ。家族の絆を揺るがす出来事を語ってくれたのは、都内のメーカーに勤務する阿部悠馬さん（仮名・34歳）。数年前に急逝した父・敏郎さん（仮名）が遺した「あまりに重すぎる遺品」に大きなショックを受けた。「父は本当に真面目一筋の人でした。仕事に熱心で稼ぎも良く、家でも母や子ども達を大事にする。僕たち家族を蔑ろにす