アメリカメディアは1日、イスラエルによるレバノン攻撃をめぐり、トランプ大統領がネタニヤフ首相に激怒したと報じました。ニュースサイト「アクシオス」は、1日、トランプ大統領がネタニヤフ首相との電話会談で、「お前は完全に狂っている」、恩知らずだなどと激怒したと報じました。イスラエルのレバノン攻撃で、イランとの交渉が決裂する可能性を懸念したもので、トランプ大統領は、レバノンの首都ベイルートの攻撃を中止させた