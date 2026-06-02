フリーアナウンサー青木源太（43）が2日、MCを務めるカンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって26年半の活動を終了した嵐について思いを語った。番組では前日に続いて、嵐のラストツアーを特集。番組恒例100人アンケートを行い、「好きな嵐の曲」をたずねた。3位に「Happiness」、