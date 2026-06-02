―［その判決に異議あり!］― 札幌地裁で4月、贈収賄事件で奥山拓哉裁判官の出した判決が物議を醸している。求刑が9万1485円だったところ、言い渡されたのは9万14「58」円と、27円安かった。刑事判決の主文は訂正できないため、札幌地検は「法令適用の誤り」を理由に控訴した。わずかな言い間違いでムダな裁判が控訴審に持ち込まれる──“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「札幌地裁 贈収賄事件追徴金言い間違え判決