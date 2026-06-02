プロ野球・DeNAの木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長は2日、前日にウェイバー公示したコックス投手や同日に育成から支配下登録した庄司陽斗投手について言及しました。左肘内側側副靱帯の手術を受けたコックス投手をウェイバー公示したことについて木村社長は「このシーズンに関しては戦略ではないということと、枠を空けておくためにリリースを決めました」とコメント。また「今年この形で終わるのはしょうがないし、リハ