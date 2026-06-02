FC東京は26日、松橋力蔵監督との契約を更新したことを発表した。2026-27シーズンも引き続き同監督がトップチームの指揮を執ることとなる。現在57歳の松橋監督は、アルビレックス新潟でJ2優勝とJ1昇格を成し遂げた実績を持ち、2025シーズンからFC東京の指揮官に就任。攻守にアグレッシブなスタイルの構築に取り組み、チームの強化を進めてきた。クラブが優勝を目標に掲げて臨んだ今季だったが、その目標には届かず。それでもクラブ