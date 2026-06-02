オランダ代表DFであり、トッテナムの主力センターバックとして活躍するDFミッキー・ファン・デ・フェンに新たな恋人ができたようだ。お相手はイングランド出身の人気モデルエラ・バフィンさん。ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、スペイン・マルベーリャでのバカンスが大きな注目を集めている。『THE Sun』によると、2人は高級リゾートホテルで休暇を満喫。レストランで約3時間にわたって食事を楽しむ姿が目撃されており、終