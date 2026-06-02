近年のハイジュエリーは、単に希少な宝石を競う時代から、新たな物語を描く時代へと移りつつあります。自然や文化、記憶といった目に見えないものを、いかに美しくかたちへと変換するか。その創造性こそが、現代のラグジュアリーにおける価値のひとつとなっています。©Tiffany & Co.ティファニーは、ハイジュエリー コレクション「ブルー ブック 2026：ヒドゥン ガーデン」のサマー コレクションを発表しました。自然が秘