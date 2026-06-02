元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。不振で無期限2軍調整となった中日・高橋宏斗投手（26）の復調へ、江川流のアドバイスとは！？交流戦セ・リーグトップの4勝2敗でスタートした中日。一方、エースとして期待された高橋宏はここまで1勝6敗、防御率4・86の不振。5月31日のオリックス戦では今季最短3回2/3を5失点で、井上一樹監督から無期限で2軍調整を命じられた。江川氏は「（高橋宏は）上