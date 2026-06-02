◇MLBダイヤモンドバックス4-1ドジャース(日本時間2日、チェイス・フィールド)大谷翔平選手が相手チームからも愛されています。ダイヤモンドバックスとの4連戦カード初戦。3回の第2打席でセンターへの2塁打を放った大谷選手。余裕を持って2塁ベースへ到着すると、ベース上でいつものようにヒップロックのセレブレーションを行っていると、ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ選手が大谷選手の背中やお尻をちょんちょんとグラブで