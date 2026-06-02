気象台は、2日午後3時53分に、レベル３大雨警報を土佐清水市、大月町、三原村に発表しました。西部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■高知市●レベル２大雨注意報■室戸市●レベル２大雨注意報■安芸市●レベル２大雨注意報■南国市●レベル２大雨注意報■土佐市●レベル２大雨注意報■須崎市●レベル２大雨注意報■宿毛市●レベル３大雨警報■土佐清水市●レベル３大雨警報【発表】■