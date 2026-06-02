俳優の三本木大輔（37）が2日までに自身のXを更新。5月31日をもって所属していた「ATGファクトリー/styleoffice」を退所したことを報告した。「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへのお知らせです」と書き出し、「2026年5月31日をもちまして、ATGファクトリー/styleofficeを退所いたしました」と報告。「これからも、お芝居を全身全霊で楽しんで、皆さまを素敵な物語につれていけるよう、精進してまいります。