女優の泉ピン子が２日、都内でエッセー「ピン！として逝くのもいいじゃないピン子７８歳、最後に残したい言葉」（徳間書店）の刊行記念記者会見に登場した。長年にわたり第一線で活躍を続ける泉が、家族の記憶や芸能界、これからのことなどを赤裸々につづった今作。泉は「（５月）２９日の発売の日に、どっかで（会見を）やるのかなと思ったら、やらないということで。こんな珍しい本屋もあんのかと思って驚きましたね」と本