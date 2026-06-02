気象台は、2日午後3時50分に、暴風警報を和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市などに発表しました。和歌山県では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■和歌山市●暴風警報【発表】■海南市●暴風警報【発表】■橋本市●暴風警報【発表】■有田市●暴風警報【発表】■御坊市●暴風警報【発表】■田辺市田辺●暴風警報【発表】■田辺市龍神●暴風警報【発表】■田辺市中辺路●暴風警報【発表】■田辺市大塔