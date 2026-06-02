俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇。死生観について語った。会見で死生観についての話題に。泉は「もし夫が先に死んでしまったら…」と話し始め、「あの人生命保険入ってるのかな。入ってると言ってたんだけど。でもこの前、解約の通知が入ってて」と心配そうに語った。【写真】花柄衣装がかわ