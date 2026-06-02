俳優の小池徹平（４０）が２日、大阪市内でミュージカル「ＥＴＥＲＮＩＴＹ」（８月８、９日・東京建物ＢｒｉｌｌａＨＡＬＬ箕面大ホール）の取材会に出席した。韓国発ミュージカルの日本初演で、小池は１９６０年代の伝説的なグラムロックスター・ブルードット役を俳優、声優の小西遼生（４４）とのＷキャストで演じる。韓国での上演を観劇し「ロックライブを見ているような感覚に近い。客席も一体感。会場一帯が巻き込まれる