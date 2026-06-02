現役時代はロッテなどで活躍した元楽天監督の今江敏晃さんが、１日放送のＢＳ１０「ダグアウト！！！」（月曜・午後９時）に出演した。球界復帰に向け、トークスキルを磨いていることを明かしたが、共演者でこちらもＰＬ学園ＯＢで元楽天監督の平石洋介さん、番組ＭＣでお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右、ＰＬ学園の先輩である上重聡アナから「ほぼ芸人」と猛烈なツッコミを受けた。今江さんは、楽天監督時代の苦労を回