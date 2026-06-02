気象台は、2日午後3時50分に、波浪警報を田辺市田辺、新宮市、白浜町、すさみ町、那智勝浦町などに発表しました。南部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■和歌山市●波浪注意報■海南市●波浪注意報■有田市●波浪注意報■御坊市●波浪注意報■田辺市田辺●波浪警報【発表】■新宮市●波浪警報【発表】■湯浅町●波浪注意報■広川町●波浪注意報■美浜町●波浪注意報■日高町●波浪注意報■由良町●波浪注意報