「ダイヤモンドバックス４−１ドジャース」（１日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が今季５度目の３安打をマークした。試合には敗れてしまったが、例年好調モードに入る６月で好発進。試合中にはダイヤモンドバックスのマルテとじゃれ合うシーンがあったが、中継に映らなかったその後、まさかの場面があった。三回、左翼フェンス直撃の二塁打を放って出塁した大谷。直後、ダイヤモンドバックスの二塁手・マルテが背