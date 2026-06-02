東京VはJ1百年構想リーグプレーオフラウンドG大阪第2戦へ向けて練習を再開した。台風6号の接近が予想されているため、オフ明けとしては異例の2時間を超える練習を行った。第1戦で古巣・G大阪からゴールを決めたMF福田湧矢（27）は「練習から張り詰めた雰囲気でやっていたし、自分たちが忘れていたものを思い出させた。最終戦はG大阪に勝つだけ」と、2戦連発で勝ちたいところだが、「ゴールを決めたいが一番はチームの勝利、