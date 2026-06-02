宮崎県を流れる「広渡川」と「酒谷川」に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。新たな防災気象情報の運用が始まってから、レベル4危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県南部の日南市を流れる広渡川水系の広渡川と酒谷川が先ほど氾濫危険水位に到達したため、氾濫の恐れがあるとして「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。先週に「新たな防災気象情報」の運用が始まってから、レベル4氾濫危険警報が発表されたのは初