タレント時東ぁみ（38）が2日、都内で「ミスマガジン2027ベスト20お披露目イベント」に登壇した。自身は2005年にミスマガジンで「つんく賞」を受賞した。「あれから21年と言われ、重みを感じております」としみじみと話し、「つんく賞をいただいたその日から人生が変わりました」と振り返った。「当時の同期、先輩とは今でも仲が良くて、ご飯に行く約束もしています。ミスマガジンはライバルと思われるけど、戦友でもあり親友で