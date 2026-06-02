「新春ドラマスペシャルみたいな並びなんですよ」――。Prime Originalドラマ『犯罪者』の松永大司監督が、未解禁キャスト陣について言及。「8人くらいの方は主役を張れる」と語り、その豪華な顔ぶれを予告した。松永大司監督○出演キャストは「新春ドラマスペシャルみたいな並び」Prime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』(7月17日より240以上の国や地域で世界独占配信)の制作発表記者会見が2日、都内で行われ、高橋一生、斎藤工