中東情勢の影響による「ナフサ不足」を受けて、愛知県一宮市でも、市が指定するごみ袋以外も回収する臨時措置をとります。 一宮市によりますと市が指定するごみ袋を購入できなかった場合の臨時措置として、3日から6月末までの期間、10～45リットルまでの無色透明か半透明の袋に入ったごみを回収します。 収集には「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源」と書いた紙を貼るか、袋に直接記載する必要があり、色のつい