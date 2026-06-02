紀ノ国屋は、初夏から夏にかけて旬を迎えるマンゴーを使用したスイーツやベーカリー、ドリンクなど、バリエーション豊かな商品を販売する。【紀ノ国屋 マンゴースイーツなどの画像はこちら】◆「紀ノ国屋 トロピカルマンゴーパイ」税込378円2026年6月発売の新商品。マンゴー果肉入りのマンゴーフィリングと、ドライマンゴーダイスを包み込み、香ばしく焼き上げた。ひと口ごとに広がるマンゴーの甘みと、果肉感のあるジューシーな味