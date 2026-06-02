【ユーネクテスGala Night Ver.】 2027年6月 発売予定 価格：21,780円 アルターは、「あみあみ」にてフィギュア「ユーネクテスGala Night Ver.」を6月1日より予約受付を開始した。発売は2027年6月を予定し、価格は21,780円。 本商品はゲーム『アークナイツ』より、2周年の記念イラストを元とした立体化の第三弾として“ユーネクテス”