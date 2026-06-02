テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が１日に放送された。この日のゲストはタレント・大沢あかね、シソンヌ・長谷川忍。三児の母でもある大沢は、母として子育てをしながら美容家、タレント業、プロデューサー業と多岐にわたって活躍するＭＥＧＵＭＩへのリスペクトを熱弁した。「それこそ、本当にＭＥＧＵＭＩさん大好きで。『ジャンルを問わず、今やってもいいんだよ』っていうのを示してくださってるじゃないで