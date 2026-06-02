ボートレース戸田は2日、G2「第8回全国ボートレース甲子園」（7月7〜12日）の初日12Rドリーム戦の出場選手と枠番を以下の通り発表した。＜1＞毒島誠＜2＞新田雄史＜3＞山田康二＜4＞白井英治＜5＞遠藤エミ＜6＞佐藤翼