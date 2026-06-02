東京証券取引所2日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。前日まで2営業日連続で最高値を更新した反動で、利益を確定する売り注文が広がった。下げ幅は一時1300円を超えた。終値は前日比200円09銭安の6万6734円24銭。東証株価指数（TOPIX）は16.46ポイント安の3924.24。出来高は約27億4464万株だった。