エレベーター改修補助制度の利用自治体民間の集合住宅やビルに設置されたエレベーターに、事故を防ぐ安全装置を付ける改修費用を国と地方自治体で補助する制度の利用が、直近5年で計7自治体にとどまっていることが2日、国土交通省への取材で分かった。2006年に東京都港区で高校2年の男子生徒が死亡した事故から3日で20年。エレベーターの6割に当たる約47万台に装置の設置はなく、対策は進んでいない。金子恭之国交相は2日の閣