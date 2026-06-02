気象庁は2日午後3時30分、宮崎県の日南市を流れる酒谷川（さかたにがわ）について、東光寺橋基準観測所で氾濫危険水位に到達したと発表した。酒谷川では、堤防決壊等による氾濫の恐れがあり、日南市では浸水する恐れがあるとしている。気象庁は、「直ちに、市町村からの避難情報を確認するととにちなんし もに、各⾃安全確保を図るなど、適切な防災⾏動をとってください」と注意を呼びかけている。