明日はおやすみ。お気に入りのおつまみとお酒を楽しみながら、家族でゆっくり過ごしていた夜。そこへ突然、愛犬が見せた予想外の行動が、Xで多くの人を楽しませています。【動画】「ねえねえ、かまって〜」→ぬいぐるみをポイ！その決定的瞬間動画に映っているのは、リビングのテーブルを囲んでくつろぐ飼い主さんとお母さん。その背後にあるソファには、チワワの「こつぶ」ちゃん（6歳・女の子）の姿が。ふだんは「つぶしゃん」と