中国南方航空のCZ6041便は1日、広州白雲国際空港を出発し、ウルムチ天山国際空港を経由した後、ドイツ・フランクフルトへ順調に向かった。広州-ウルムチ-フランクフルト国際線が就航した。これは新疆ウイグル自治区初のドイツ直行の大陸間旅客航空路線となる。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）