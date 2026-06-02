開発が公表された新型「MORIZO RR」の全貌TOYOTA GAZOO Racing（以下、GR）は、2026年6月2日に新型「GRMNカローラ」を世界初公開しました。モータースポーツの現場やドイツのニュルブルクリンクで徹底的に鍛え上げられた究極の限定モデルですが、この発表と同時に、さらなる注目モデルとして「GRカローラMORIZO RR」を開発中であることが明かされました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「GRカローラMORIZO RR 」です！