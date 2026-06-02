楽天は2日、鈴木大地内野手のキャプテン就任を発表した。鈴木はロッテ時代の14年〜17年にかけてチームキャプテンを務めた経験がある。楽天は現在19勝32敗1分の最下位に沈み、5位・ロッテとのゲーム差も5.5に広げられている。鈴木が新キャプテンとして、チームを引っ張る。