J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドでは、全18試合に出場し、チームトップの５ゴールを記録。貴重な得点源がチームを去る。ジュビロ磐田は６月２日、グスタボ・シルバの契約満了を発表。28歳のブラジル人MFは、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。「本日、深い感謝の気持ちとともに、ジュビロ磐田に別れを告げることになりました。契約更新について話し合いを重ねましたが、残念ながら合意には