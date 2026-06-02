先ほど宮崎県に、レベル4氾濫危険警報が発表されました。きょうは台風の影響で、宮崎県には活発な雨雲がかかっています。【映像】宮崎県のアメダスや川の防災情報宮崎県日南市酒谷では、午後3時までの1時間に46.0ミリの激しい雨を観測するなど雨脚が強まっています。気象庁は午後3時10分、宮崎県の広渡川水系広渡川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。レベル4の危険警報が発表されるのは、新しい警報が運用されてから初め