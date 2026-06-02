江戸川ボートの4日間シリーズ「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は2日、前検日作業が行われた。3日に行われる予定だった初日は台風6号接近により水面コンディションへの影響が見込まれるため中止、順延が2日に決定した。仕切り直しの初日は4日で、最終日は7日にそれぞれ変更となる。なお、4日も安定しない水面状況が想定される予報が出ており、当日の開催情報はチェックが必要だ。