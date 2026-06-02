日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみで“総資産7億円”を公言している棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が2日までに公式X（旧ツイッター）を更新。1日で届く郵便の数を明かし、フォロワーを驚かせた。毎日のように多くの株主優待が届く桐谷さんだが、この日は「今日の郵便物は90通。郵便受けに入らないので、郵便屋さんが輪ゴムで束ねて部屋まで持ってきてくださいました」と投稿。また「去年、総会集中日の直後286通