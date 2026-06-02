ロックバンド「SUPERBEAVER」のボーカル・渋谷龍太（38）が2日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。突然の“お知らせ”が話題を呼んでいる。「メンバー脱退のお知らせ」と書き出した渋谷。「昨日5月31日をもちまして、ドラムの藤原“37才”広明が脱退致しました。ようやく二十一周年を迎え、彼なりのけじめとご理解頂けると幸いです」と続けた。しかし次の文章では「今後の我々の活動ですが、本日、藤原“38才”広明が