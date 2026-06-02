国民民主党・玉木雄一郎代表は2日の記者会見で、自民党のプロジェクトチームがまとめた国旗損壊罪の法案の条文案について問われ、「違憲立法と判断されかねない内容だ」と批判した。「何かあったら問題になるということになると、国旗の掲揚を控えようとなる」とも指摘した。【映像】「コミケでは表現の自由守れと言うのに」発言の瞬間（実際の様子）自民党案の受け止めや対応を聞かれた玉木代表はまず「要綱案というものを見